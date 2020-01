Man giet brandbare stof over zich heen in gemeentehuis

Op last van de hulpdiensten werd het gemeentehuis in Malden maandag ontruimd. Ⓒ 112 Nieuwsgroep

MALDEN - Een man heeft zichzelf maandag in lichterlaaie willen steken in het gemeentehuis van het Gelderse Malden. Hij goot bij een balie een brandbare stof over zich heen, waarna omstanders ingrepen en erger voorkwamen. Het gebouw werd vervolgens ontruimd.