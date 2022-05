Spaanse premier en defensieminister slachtoffer spyware

Volgens hem zijn bij de hack van de telefoons van beide sociaaldemocratische bewindslieden vorig jaar mei gegevens buitgemaakt. Bolaños wil dat justitie een onderzoek instelt naar de „externe en illegale” operatie. Wie erachter zit en of de daders in opdracht van een ander land handelden, maakte Bolaños niet duidelijk. De overheid of het ministerie van Justitie hebben er volgens hem geen toestemming voor gegeven.

Bekijk ook: Catalanen spreken schande van spionagepraktijken vanuit Madrid

De regering en mensenrechtenombudsman in Spanje kondigden zondag onderzoeken aan naar mogelijke spionage door de overheid. Tientallen leiders en activisten van de Catalaanse separatistenbeweging zouden tussen 2017 en 2020 in de gaten zijn gehouden met de omstreden software.

De Pegasus-software is in tal van landen gebruikt om politici, activisten en ook journalisten te monitoren. In Spanje is er al weken ophef over. Het Spaanse ministerie van Defensie zei over het afluisteren van separatisten dat de software altijd „op legale wijze” is gebruikt. Catalonië riep in 2017 de onafhankelijkheid uit, nadat veel mensen in een door Madrid verboden referendum voor afscheiding hadden gestemd. Nadien werden betrokken separatistenleiders opgepakt en berecht.