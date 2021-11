Zwaargewonde jongeman na misdrijf in Duitsland afgezet bij ingang ziekenhuis in Eindhoven

Het voorval gebeurde rond 05.40 uur. De artsen van de spoedeisende hulp hebben zich ontfermd over de jongeman. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De recherche onderzoekt hoe hij gewond is geraakt.

De politie heeft het vermoeden dat de man betrokken was bij een een misdrijf in Duitsland. De politie in Eindhoven heeft nauw contact met Duitse collega's. De auto is na het ziekenhuisbezoek waarschijnlijk richting Amsterdam gereden. Met onder meer een politiehelikopter is daar naar het voertuig gezocht, maar het is niet gevonden.