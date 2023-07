Nederland stelt F-16’s beschikbaar voor training van Oekraïense piloten

De straaljagercoalitie heeft in de Litouwse hoofdstad officieel het startschot gegeven voor de training. In totaal doen elf landen mee aan het opleidingsprogramma voor piloten en technici. „We are ready for take-off”, zei Ollongren in het bijzijn van haar Deense ambtsgenoot en de Oekraïense minister Oleksii Reznikov (Defensie).

De training gaat volgens de D66-bewindsvrouw zes tot acht maanden duren. In de wereld van militaire luchtvaart geldt dit als een spoedcursus. „Normaal duurt het jaren”, zegt Ollongren. Maar omdat het om ervaren piloten gaat kan het nu sneller.

Over het daadwerkelijk leveren van straaljagers is nog geen besluit genomen. De opleiding start in augustus op de Deense luchtmachtbasis Skrydstrup. Op een later moment gaan de opleidingen verder in een nieuw trainingscentrum in Roemenië. Nederland helpt bij het opzetten van deze nieuwe locatie waar ook piloten uit NAVO-landen worden opgeleid die ook overstappen op het Amerikaanse toestel.