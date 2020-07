Man steekt meerdere keren in op vrouw (61) Schiedam

Het slachtoffer werd na de steekpartij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders zagen de gewonde vrouw op een parkeerplaats liggen bij de Toon Verheystraat in Groenoord en sloegen direct alarm. Onder meer een traumahelikopter werd ingeschakeld.

„Agenten vonden haar kort daarna en kamden nog de omgeving uit, maar de dader was al gevlogen. De vrouw had onder meer een steekwond in haar schouder. De vrouw en de verdachte zijn bekenden van elkaar”, aldus de politie maandag.

De politie hoopt dat zich nog getuigen melden.

