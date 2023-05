Lichaam vermiste Nederlander gevonden in Albanië

Het lichaam van de verdronken Jules werd na een zoektocht van drie dagen gevonden door speciale reddingswerkers. Zijn stoffelijk overschot is overgebracht naar een mortuarium in hoofdstad Tirana. In eerste instantie was door Albanese media gemeld dat het koppel in het water was gevallen, maar inmiddels is duidelijk gemaakt dat ze aan het baden waren en geen rekening hadden gehouden met sterke stromingen. De vrouw slaagde erin, nadat ze de kant weer wist te bereiken, hulp te in roepen en werd naar het lokale ziekenhuis gebracht om behandeld te worden aan haar opgelopen verwondingen. Daarop werd ook de politie van het nabijgelegen Çorovodë gealarmeerd om haar echtgenoot te zoeken.

De man was met zijn 64-jarige vrouw aan het wandelen bij de toeristische Osum-kloof, in het zuiden van het land. De rivier stroomt door de stad Berat en wordt beschouwd als een van de meest spectaculaire natuurlijke attracties van het land.

De familie van de overleden man heeft hem geïdentificeerd, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Meer details kon de woordvoerder niet geven.