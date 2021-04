Struikel-teller meet met welke beenprothese mensen minder vaak vallen

Peter Castenmiller gaat meedoen met het onderzoek, maar de uitkomst staat voor hem al vast. Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - De stappenteller kennen we inmiddels allemaal. Nu is er iets nieuws: de struikelteller. Deze uitvinding van de TU Delft helpt een traumachirurg van het Erasmus MC meten of mensen met een nieuw soort beenprothese minder vaak struikelen. Peter Castenmiller denkt de uitkomst al te weten: „Ik struikel nooit meer met de nieuwe prothese.”