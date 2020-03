Sadet Karabulut (SP) verlaat Tweede Kamer na verkiezingen

Ze noemt het „geen eenvoudige beslissing”, maar ze denkt dat ze „onder de huidige omstandigheden, op een andere manier effectiever kan zijn.” De verkiezingen staan gepland voor maart volgend jaar.

De 44-jarige Karabulut is woordvoerster op het terrein van Buitenlandse Zaken en Defensie. Met minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) botst ze veelvuldig tijdens debatten. Eerder was ze onder meer woordvoerder Sociale Zaken.

Toen Emile Roemer eind 2017 als partijleider vertrok was Karabulut ook kandidaat om hem op te volgen. Het werd Lilian Marijnissen, de favoriet van de partijtop. Zij was ook eerder dan Karabulut op de hoogte gesteld van het vertrek van Roemer.

„De afgelopen jaren zijn voor mijn partij en mij persoonlijk niet altijd even makkelijk geweest. De maatschappelijke veranderingen hebben ook hun weerslag gehad op onze partij. We hebben de nodige discussie over ideologie, strategie en standpunten gevoerd. De interne discussie voor vernieuwing en vooruitgang is nodig en zal doorgaan”, aldus Karabulut.

Eerder maakten al Bram van Ojik (GroenLinks) en Kees Verhoeven (D66) bekend niet te zullen terugkeren in de Kamer.