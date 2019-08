Drop helpt beginnend bestuurder in verkeer

„Natuurlijk om de bestuurder te feliciteren, maar bovenal om de kandidaat te wijzen op een link naar een game op slimonderweg.nl die op het zakje staat”, zegt Irene Heldens van het CBR.

„Daarmee leren de kersverse rijbewijshouders op een speelse manier welke rijhulpsystemen er zijn in een auto en hoe je die op een veilige manier in het verkeer kunt gebruiken. Want niet iedere kandidaat leert tijdens de rijlessen alles over slimmigheidjes die in auto’s te gebruiken zijn, omdat niet ieder voertuig gelijk is”, stelt Heldens vast.

ADAS

Het CBR vindt het belangrijk dat ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems) veilig en verantwoord gebruikt worden. Heldens: „En dat start bij de beginnende bestuurder, de examenkandidaat. Daarom hebben wij ons aangesloten bij de ADAS-alliantie, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Deze club wil zich inzetten om het veilig gebruik van ADAS de komende drie jaar met minimaal twintig procent te verhogen. „ADAS helpen immers de mens achter het stuur en kunnen een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Voorwaarde is wel dat de autobestuurder goed met de ondersteunende systemen om kan gaan. Een grotere uniformiteit in deze systemen helpt daarbij”, aldus de woordvoerder.

"ADAS kunnen een positieve bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid"

Om het gebruik van ADAS tijdens het rijexamen een grotere rol te kunnen geven, doet het CBR samen met TU Delft en andere partijen onderzoek naar veilig en verantwoord gebruik van de slimme rijhulpsystemen. Ook werkt het exameninstituut mee aan een goede voorlichting hierover. „Zoals met behulp van de zakjes ADAS-autodrop”, zegt Heldens.