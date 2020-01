Angst onder boeren; vogelgriep nu ook in Duitsland

„We zijn als de dood dat het deze kant op komt”, zegt Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie (Nepluvi). Naast de besmetting van een pluimveebedrijf in Tsjechië, is het virus H5N8 nu ook aangetoond bij een dode wilde kolgans in de Duitse deelstaat Brandenburg.

Het grootste risico vormen trekvogels die het virus bij zich dragen en de ziekte kunnen overbrengen via uitwerpselen. Onderling kunnen de vogels elkaar ook aansteken via oogvocht en ademen. „Als zich een koudefront vormt boven Oost-Europa komen die vogels zo deze kant op”, waarschuwt Oplaat.

Ophokplicht

De pluimveesector heeft een klemmend beroep gedaan op minister Schouten (Landbouw) om een landelijke ophokplicht in te stellen. Zowel professionele pluimveehouders als mensen met hobbykippen zouden hun dieren dan binnen moeten houden. De minister neemt binnenkort een besluit over de nieuw ontstane situatie.

„Ik maak me zorgen”, zegt voorman Eric Hubers, namens de pluimveehouders die bij LTO/NOP zijn aangesloten. „Als er geen ophokplicht komt, kunnen we worden verrast door het opduiken van wilde vogels die al besmet zijn. Op diezelfde wijze is de ziekte al uitgebroken in vijf Oost-Europese landen. Als wij niet ophokken, is de kans veel groter dat de ziekte overslaat.”

Economische belangen

De economische belangen zijn groot. Nederland telt iets minder dan 100 miljoen kippen, ongeveer gelijk verdeeld tussen leghennen en vleeskuikens. Daarnaast zijn er negentien pluimveeslachterijen en werken er ruim tienduizend mensen. Oplaat: „Als de ziekte in Nederland uitbreekt, gaan gelijk de grenzen dicht en stopt al onze export. Daar moet je geen casino mee spelen.”

In 2003 werd Nederland getroffen door een zeer grote epidemie van vogelgriep. Een derde van de gehele pluimveestapel werd toen geruimd. De uitbraak zorgde voor een economische schade van circa 300 miljoen euro. Ook enkele mensen werden ziek van het virus.