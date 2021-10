Premium Het beste van De Telegraaf

’Energietransitie? Alsof je brand blust met heel dure champagne’ Annabel Nanninga (JA21) wil door in Amsterdam: ’Strijden tegen muur van linkse gekkigheid’

Door Daniel van Dam

„Iemand moet het doen en ik voel me geroepen”, zegt Nanninga. Ⓒ Foto Richard Mouw

Amsterdam - Annabel Nanninga moest erover nadenken, maar gaat door. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam is ze volgend jaar lijsttrekker voor JA21. „Ik geloof dat vechten tegen de bierkaai nut heeft. Het is onverteerbaar dat in mijn thuisstad een eenheidsworst in denken heerst.”