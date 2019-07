Volgende week warm: hittegolf mogelijk

Dat staat in de weermodellen van Weerplaza. De komende dagen wordt het alleszins aangenaam. Weliswaar kan er nog een buitje vallen, maar de zon toont zich steeds vaker en de temperatuur loopt richting de 25 graden.

Ook zaterdag zal het warm zijn, al kan dit gepaard gaan met een paar knallende onweersbuien.

Waterpret, zoals hier in de Eem, behoort weer tot de mogelijkheden. Ⓒ Caspar Huurdeman

Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer met temperaturen die tot boven de 30 graden kunnen uitstijgen. Lokale hittegolven in het oosten en zuiden van het land worden dan mogelijk. Of het ook komt tot een landelijke hittegolf is nog maar de vraag, maar niet onmogelijk, en een ding is zeker: het wordt warm volgende week.