Peking: coronatesten aan de lopende band

Zeg eens a voor de coronatest. Ⓒ Reuters

Peking - Peking spaart kosten noch moeite om iedereen die besmet is met het coronavirus op te sporen en in quarantaine te plaatsen. Inwoners worden wijk voor wijk opgetrommeld om langs te komen voor een gratis coronatest. Vooralsnog is dat op vrijwillige basis, al gaan vrijwilligers van de buurtcommissie langs de deuren en ontvangen mensen meerdere appjes met het verzoek vooral langs te komen.