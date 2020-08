Man (25) sterft nadat hij medicijnen voor kamergenoot krijgt

Volgens Bild gaat het om Mohamad S. De vader van de man heeft aan de Duitse krant laten weten: „Mijn zoon had alleen talgbulten in zijn borst die werden verwijderd.” De man had zijn vader nog gebeld en gezegd dat hij een medicijn had gekregen en dat het hem moe maakte. „Hij had kunnen leven als ze ’s nachts voor hem hadden gezorgd.” De man zou na de routine-ingreep bijna naar huis mogen.

De kamergenoot van de man heeft kanker, maar het verkeerd toegediende middel was geen kankermedicijn. Mohamad zou methadon toegediend hebben gekregen, een zeer heftige pijnstiller met een verdovende werking. Volgens Jellinek heeft het dezelfde werking als heroïne. Hoe het kon gebeuren dat hij het medicijn kreeg toegediend is onduidelijk.

Nadat er bijwerkingen optraden bij de man, werd hij overgebracht naar de intensive care om daarna naar de neurologische afdeling overgebracht te worden, aldus een woordvoerder van het ziekenhuis. Eind vorige week kwam hij te overlijden.

Het ziekenhuis spreekt van „tragische omstandigheden.” De officier van justitie heeft een onderzoek ingesteld.