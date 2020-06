Vrouw vast voor dodelijke schietpartij straatfeest Manchester

De twee slachtoffers, mannen van 36 en 21 jaar oud werden afgelopen zaterdag in het hoofd geschoten tijdens een spontane bijeenkomst na afloop van een Black Lives Matter-demonstratie. De vrouw is afkomstig uit Birmingham, ze zit vast en wordt verhoord, meldt de politie in Manchester.

Volgens getuigen ontstond er vroeg in de nacht opeens een ruzie. Het 36-jarige slachtoffer is een vader van drie kinderen en iemand die goed bekend stond in de buurt. Hij probeerde die tevergeefs te sussen toen hij werd beschoten, schrijft de krant Manchester Evening News.