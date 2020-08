Britten vallen over ’Nederlandse’ fietsrotonde

De ’Dutch roundabout’ zoals de eerste fietsrotonde bij Cambridge wordt genoemd, werd al na een paar dagen gesloten. Voorrang voor fietsers of voetgangers is voor de Britten verre van gewoon. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Apetrots waren de Britten op hun eerste rotonde voor het fietstijdperk. Afgelopen week ging de nieuwe ’Nederlandse’ rotonde - met voorrang voor fietser en voetgangers – in Cambridge open. Helemaal aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd, werd erbij vermeld. Enkele dagen later is de rotonde alweer dicht als gevolg van schade door een aanrijding.