Verwarring over duur van nieuwe coronamaatregelen

Dat zegt een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid in antwoord op vragen daarover door De Telegraaf.

Opvallend is dat minister Grapperhaus gisteren in zijn persconferentie met geen woord sprak over dat de datum van 1 juni alleen geldt voor evenementen waarvoor een vergunning nodig is. Daarover werd ook niks op papier gezet, ook niet in de richting van de Tweede Kamer. Wel werd een vraag-antwoord gemaakt voor mensen die de nodige vragen hadden. Maar ook daarin werd niet gerept over een sterk onderscheid tussen evenementen en bijeenkomsten waarvoor een vergunning nodig is en andere groepsbijeenkomsten.

De buitenwacht snapt er intussen geen sikkepit meer van. Niet naar een restaurant mogen, het stilleggen van sportwedstrijden, het sluiten van scholen, welke datum geldt daar nou voor?

Een woordvoerder van Grapperhaus probeert licht in de duisternis te schijnen. Alleen voor vergunningsplichtige bijeenkomsten geldt dat zij tot 1 juni uit den boze zijn, stelt zij. „Alle andere maatregelen gelden tot 6 april, al wordt tijdig gekeken of ook die moeten worden verlengd.”

Boetes op samenzijn

Dat zal volgende week gebeuren, verwacht zij. Onder die andere maatregelen valt ook de mogelijkheid voor burgemeesters om met boetes hard op te treden tegen mensen die in door gemeenten aangewezen gebieden met drie of meer samenkomen, zonder anderhalve meter afstand te houden. Boetes kunnen oplopen tot 400 euro. Burgemeesters bekrachtigen die maatregel naar verwachting woensdag, dan kan er ook tegen worden opgetreden.

Vanuit de horeca en de sportwereld kwam dinsdag een stortvloed van vragen over hoe het kan dat met drie of meer mensen samenkomen niet meer is toegestaan tot 1 juni, terwijl beperkende maatregelen in die sectoren tot 6 april van kracht zijn. Het een lijkt niet met het ander te rijmen. Het antwoord is volgens de woordvoerster van CDA’er Grapperhaus dat dus alleen vergunningsplichtige samenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Dat heeft er volgens haar namelijk mee te maken dat daar vaak een uitgebreide voorbereiding aan vooraf gaat, waardoor duidelijkheid langer van tevoren gewenst is.

KNVB op verkeerde been

De mededeling van het kabinet zette voetbalbond KNVB op het verkeerde been, blijkt uit een verklaring op de website. De voetbalbond ontdekte vanmiddag buiten de maatregelen tot 1 juni te vallen. Daardoor is er opeens weer hoop op dat er na 6 april toch weer kan worden gevoetbald.

De woordvoerster van Grapperhaus bestrijdt dat er sprake is van verwarring. „De minister heeft gisteren de landelijke maatregelen aangekondigd en aangegeven dat die nog nader uitgewerkt zouden worden.” Woensdag ontvangt de Tweede Kamer daar een brief over.