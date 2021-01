15-jarige fietser geschept door auto in Rotterdam

De voorruit van de auto is flink beschadigd, zo is te zien op beelden. Boa’s, hulpverleners en agenten kwamen snel ter plaatse. Volgens buurtbewoners die ook poolshoogte kwamen nemen, is het al vaker raak geweest in de omgeving. Zij klagen over een verkeersonveilige oversteekplek.

Het lijkt er vooralsnog niet op dat de automobilist iets te verwijten valt, maar de verkeersbotsing wordt nog verder onderzocht. „Volgens de eerste bevindingen van de Verkeerspolitie had de fietser voorrang moeten verlenen aan de auto”, meldt de Rotterdamse politie zondagavond.