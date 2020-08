CBR scherpt coronamaatregelen aan

De mondkapjesplicht voert het CBR alleen in als „de omstandigheden aanleiding geven”, en geldt niet direct voor alle examenlocaties. Als op een locatie een plicht wordt ingesteld, maakt het CBR dat van tevoren bekend.

Voor een examen moet het voertuig ten minste zeven minuten gelucht worden door ramen of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten. Als het voertuig niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan, aldus het CBR.