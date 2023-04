Premium Het beste van De Telegraaf

Israëls angst is werkelijkheid geworden: schaduwstrijd met Iran gaat gevaarlijke fase in

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Een Israëlische tank nabij kibboets Malika bij de Libanese grens. Meer dan 30 raketten werden vanuit Libanon op de grensstreek afgevuurd. Ⓒ AFP

TEL AVIV - Israëls angst is werkelijkheid geworden: Iran is in staat om, via zwaarbewapende milities en terreurgroepen, op verschillende fronten tegelijkertijd aanvallen uit te voeren tegen de Joodse staat. Daarmee gaat de schaduwoorlog tussen de aartsvijanden een nieuwe en gevaarlijke fase in.