Boa's willen spuugkappen

Ze krijgen bijval van burgemeesters. In het Veiligheidsberaad vanavond gaan ze er bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) op aandringen boa's van spuugmaskers te voorzien, meldt RTLNieuws.

Bij de handhaving van de coronaregels gebeurt het regelmatig dat boa's worden bedreigd of bespuugd. Ze dringen daarom al langer aan op het gebruik van spuugkappen. Minister Grapperhaus voelt daar echter niets voor.

Spuugkappen zijn gaasachtige maskers die over iemands hoofd kunnen worden getrokken. Ademen kan dan nog wel, spugen niet meer. Sommige politiekorpsen maken er al gebruik van.

Grapperhaus vindt het onacceptabel dat agenten tijdens hun werk worden bespuugd. Zij mogen daarom al wel spuugkappen gebruiken. Voor boa's vindt hij dat te ver gaan, omdat het een vrijheidsbenemend middel is. In een brief aan de minister die RTLNieuws heeft ingezien schrijven de burgemeesters dat ze het "net zo onacceptabel" vinden als boa's tijdens hun werk worden bespuugd.

Als boa's worden bespuugd, moeten ze nu geweld gebruiken om iemand het spugen te beletten. Met een spuugkap is dat niet nodig, schrijven ze.