Slob: scholen moeten doceren over respect en democratie

Het zogeheten ’burgerschapsonderwijs’ is al verplicht, maar met de nieuwe wet is het niet meer mogelijk voor scholen om er onderuit te komen. „Er zijn nu grote verschillen tussen scholen hoe zij met burgerschapsonderwijs omgaan”, legt de CU-bewindsman uit. „Sommige scholen maken er echt werk van, maar andere scholen geven bij wijze van spreken één les per jaar.”

’Kennis en respect’ over basiswaarden

Slob komt met de wet omdat hij wil dat leerlingen ’kennis en respect’ worden bijgebracht over de basiswaarden van de democratische rechtstaat. In zijn voorstel staat dat basis- en middelbare scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over die zogenoemde basiswaarden.

Ook staat in zijn wetsvoorstel dat scholen ’oefenplaatsen’ zijn, waar scholieren kunnen oefenen. Bovendien zijn scholen plekken waar leerlingen het goede voorbeeld moeten krijgen, staat in de wet.

De wet schrijft scholen niet precies voor hoe ze ’burgerschap’ moeten invullen, in de praktijk zullen er dus altijd verschillen blijven. De inspectie zal wel controleren of scholen voldoende doen. Opvallend is dat in de wet staat dat docenten op het terrein van burgerschap het goede voorbeeld moeten geven.

Burgerschap houdt in dat scholieren leren hoe onze democratie in elkaar steekt. Verschillen op het gebied van religie, seksualiteit en afkomst zijn daarbij belangrijk.