Politie handelde correct bij fataal incident

Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid, maakte de gemeente Maastricht donderdag bekend. De politie dacht een tijd lang dat twee opeenvolgende dodelijke steekpartijen in Maastricht een terroristische daad konden zijn. Daarom hield de politie hulpdiensten tien minuten lang op afstand.

Bij aankomst van een ambulance bleek een 46-jarige man bij zijn woning aan de Botsaartstraat al te zijn overleden. Deze ambulance kon nog direct naar het slachtoffer doorrijden. Maar ambulances op weg naar een stervende 56-jarige vrouw in de Joseph Postmesstraat werden door de politie tegengehouden vanwege de te grote veiligheidsrisico’s.

De hulpdiensten moesten wachten tot de meldkamer het sein veilig gaf. De emoties liepen hoog op. Wachtend ambulancepersoneel werd bedreigd door omstanders. Enkele honderden meters verderop werden agenten die probeerden de 56-jarige vrouw te reanimeren, daarin belemmerd door omstanders.

Naast de twee dodelijke slachtoffers raakten een 50-jarige man en de 21-jarige dochter van de overleden vrouw gewond. Ook de verdachte, een 37-jarige man, raakte gewond. Hij werd niet veel later aangehouden in een Turks cultureel centrum in Maastricht.

Burgemeester Annemarie Penn-te Strake van Maastricht spreekt van „een belangrijke conclusie” in het rapport. „Maar deze neemt uiteraard niet weg dat de traumatische ervaringen van die avond nog bij veel mensen in het geheugen gegrift staan”, aldus de burgemeester. Volgens haar hebben de hulpdiensten in deze moeilijke omstandigheden hun werk goed gedaan. „Voor de familie is dat uiteraard een schrale troost. De pijn en het verdriet van deze traumatische gebeurtenis blijven.”