Duizenden deelnemers bij fakkeltoch Groningen

De vuurverlichte protesttocht in de gasprovincie verliep in een goede sfeer en ging door, ondanks de 250 miljoen euro die vrijdag extra is aangekondigd voor een grootschalige subsidie voor het verduurzamen van woningen. Het verdubbelen van de gaswinning in 2002 gaat immers door en er zijn ook nog steeds talloze problemen rondom het versterken van woningen, renderen de initiatiefnemers van de protesttocht.

De vonken vlogen zaterdagavond door de lucht. Door de harde wind brandden sommige fakkels als een lier. Deelnemers moesten ze dan maar snel in de goot leggen. De stemming leed er niet onder. Er werd gezonden en slogans geroepen. Lopers van jonge studenten tot oudere Groningers droegen vlaggen mee en protestborden. Door de stad klonken luide toeters.

„Daar lopen we weer”, klinkt het uit meerdere monden. Vier jaar terug liepen tienduizend personen een soortgelijke ronde. Hemmo Battjes uit Slochteren (gemeente Midden-Groningen) heeft deze editie de Groningse vlag meegenomen. Hij wil een trots statement maken vanuit het gasgebied. „Het is belangrijk mee te lopen, al verwacht ik er niet veel van. Er zijn teveel mooie praatjes… En dan toch gaat er gas naar de Duitsers”, zegt hij op de volle Vismarkt. Hij leeft mee met zijn provinciegenoten. „Ik slaagde bij de eerste ronde van de subsidieregeling. Maar het was op voorhand bekend dat het te kort zou zijn voor iedereen. Mijn vrouw heeft deze ronde geprobeerd het aan te vragen voor haar moeder.”

Hemmo Battjes (l) en Adolf Zuidhof (r). Ⓒ Andre Spaansen.

Streekgenoot Adolf Zuidhof uit Schildwolde (Midden-Groningen vult aan: „Mij was het ook die eerste ronde gelukt al, maar helaas veel anderen niet. Die stonden deze week de hele dag in de rij voor de tweede rond, vaak voor niks dus. Dat is de politiek… We worden toch weer belazerd.”

Ook uit de wijdere noordelijke regio kwam steun. Een groep Friezen kwam naar Groningen om mee te lopen en toonde Friese vlaggen, waar aartsrivalen de Groningers uiteraard ondanks de serieuze actie grappen over maakten. Daarnaast waren er zestig boeren met trekkers in de stad aanwezig. De trekkers stonden langs de wandelroute geparkeerd, met verlichting en toeters. Vele boerenbedrijven in de provincie Groningen kampen met tot grote schade aan schuren, stallen en mestkelders.

Organisator Chris Garrit, in de Martinistad eerder bekend als ’de nachtburgemeester’ liet weten: „We krijgen veel te verduren, maar wij horen ook bij Nederland. Daar willen we veiligheid en compensatie voor terug.” Medeorganisatoren waren belangenvereniging voor gedupeerden Groninger Bodem Beweging (GBB), Groninger Gasberaad en Kamerlid Sandra Beckerman (SP). De Groningse is sinds jaren kritisch op het gasbeleid en de afwikkeling van schade door gaswinning.

Duizenden mensen zijn met fakkels de straat op gegaan om respect vanuit de landelijke politiek te eisen voor de provincie. Ⓒ Raymon Roersma / ProNews

Ook Tweede Kamerleden Henk Nijboer en Lilianne Ploumen van de PvdA liep mee. „Het is erg dat dit moet”, aldus de oud-minister tegenover Rtv Noord. Als Limburgse voelt ze zich verwant met de Groningers.

Johan Derksen

Ook vanuit het land kwam steun. Journalist Johan Derksen liet zich voorafgaand aan de tocht al horen via een videoboodschap op social media aan de organisatie. „Het stoort me mateloos, hoe de mensen in Groningen door de overheid behandeld worden. Er zijn mensen die al tien jaar voor een vergoeding voor hun huis wachten. Hoe lang moet Groningen dit nog accepteren?” Derksen:„Het meest teleurstellende is nog dat de Randstad totaal niet solidair is. Het is schandalig.”