’Bolle Jos’ gezocht in mysterieuze zaak ’cokemakelaar’ Naima Jillal

Dat bleek dinsdagavond bij een uitzending van het programma Opsporing Verzocht. Jillal stond in het criminele circuit bekend als ’Tante’ en was volgens justitie op het hoogste niveau actief in het cocaïnemilieu.

Topcriminelen

Jillal opereerde vanuit het Spaanse Malaga als een soort ’drugsmakelaar’ en bracht topcriminelen bij elkaar voor zaken, zo meldde deze krant eerder. Jillal kwam bijvoorbeeld voor in een dossier rond de cokebaron Roger ’Piet Costa’ P., de man achter de martelcontainers in Brabant. De twee kenden elkaar goed. Ook deed ze volgens opsporingsbronnen zaken met de belangrijkste opponent van Ridouan Taghi, Mustapha ’Moes’ F. Die zit vast in Marokko.

Toen ze verdween in Amsterdam in oktober 2019, waren politie en justitie bezig met een groot onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel via Rotterdam en witwassen. In juni vorig jaar doken er in het criminele circuit foto’s op van Jillal, waaruit bleek dat ze niet meer leefde.

Volgens politie en justitie die nog steeds onderzoek doen naar haar verdwijning, is een man met de bijnaam ’Bolle Jos’ betrokken bij de verdwijning van Jillal.

