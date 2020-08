Grote branden Limburgse boerderijen, vermoedelijk opzet

In de schuur, die volgens de brandweer ongeveer 30 bij 15 meter groot is, waren een tractor en een boot opgeslagen. „Die kunnen als verloren worden beschouwd”, aldus de woordvoerder. Volgens hem is de politie ingeschakeld omdat het vermoeden bestaat dat er sprake is van brandstichting. De brand is inmiddels geblust.

Zijn collega’s hadden in Posterholt hun handen vol aan het blussen van een brand in de boerderij. Net na 02.00 uur kon ook daar het sein brand meester worden gegeven, aldus een andere brandweerwoordvoerder. Omdat het gebouw erg groot is, was de brandweer lang bezig het vuur te bestrijden.

Merkwaardig

De woordvoerder vindt het opvallend dat er op twee plekken vlakbij Roermond brand is uitgebroken in leegstaande boerderijen. „Zo kun je dat wel noemen ja. Maar vooralsnog beschouwen we dit als twee losstaande incidenten.”