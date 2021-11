Britse lijkenmisbruiker (67) nu ook verdacht van verkrachting en dood barvrouw

Britse media zijn in de ban van misschien wel een van de grootste misbruikzaken ooit in het land. Verdachte David Fuller gaf eerder al toe twee vrouwen in 1987 te hebben vermoord. Ook ging hij twaalf jaar lang ongestoord zijn gang in de dodenruimtes van verschillende ziekenhuizen in Kent, waar hij zeker honderd en waarschijnlijk nog veel meer overleden meisjes en vrouwen misbruikte en dat filmde.

David Fuller. Ⓒ Kent Police

Nu wordt Fuller ook gelinkt aan de verkrachting en moord op de toen 24-jarige Linda Cook die achter de bar stond in Portsmouth. Ze werd 35 jaar geleden dood gevonden op slechts anderhalve kilometer van het huis waar Fuller opgroeide. Mogelijk biedt een voetafdruk uitkomst in het al langlopende moordonderzoek, meldt Daily Mail.

De omgebrachte barvrouw Linda Cook.

Michael Shirley, destijds 18 jaar, werd eerst veroordeeld voor de moord op Cook. 15 jaar later pleitte dna-bewijs hem echter plotseling vrij in 2003.

’Monster’

De 67-jarige Fuller uit Heathfield, in de media omschreven als ’viezerik’ en ’monster’, bleek eerder al achter de lang onopgeloste verkrachting en dood van Wendy Knell (25) en Caroline Pierce (20) in Tunbridge Wells te zitten, in Engeland bekend als de ’Bedsit Murders’. In de rechtbank vorige week bekende Fuller schuldig te zijn aan de moord op de twee jonge vrouwen.

Fuller werd vorig jaar december in zijn huis gearresteerd door agenten na een dna-match. Tijdens doorzoekingen werd toen ook schokkend beeldmateriaal van het misbruik in ziekenhuizen gevonden. De man werkte daar als elektricien.