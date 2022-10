Kopstukken oppositie gaan in brief los op Kamervoorzitter Bergkamp

De brief – met daarin twintig kritische vragen – is gericht aan Bergkamp en de andere leden in het bestuur van de Kamer. „Wij hadden erop gerekend dat het presidium de Kamerleden spontaan zou informeren, aangezien er vrij uitgebreid met de pers gecommuniceerd is”, schrijven Lilian Marijnissen (SP), Renske Leijten (SP), Esther Ouwehand (PvdD), Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt. „We hoorden echter een oorverdovende stilte van uw kant.”

De vier partijleiders geven Bergkamp tot maandag 13.00 uur de tijd om te reageren op de waslijst aan vragen. Ze willen precies weten wat de beweegredenen zijn voor het externe onderzoek naar oud-Kamervoorzitter en PvdA-Kamerlid Khadija Arib. Woensdagavond lekte via NRC uit dat er zo’n onderzoek komt naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib in haar tijd als Kamervoorzitter (2016-2021). Arib was nog niet geïnformeerd en voelde zich ’voor de bus gegooid’ door Bergkamp.

’Balen’

De huidige Kamervoorzitter ontkende dat zij haar voorganger in een kwaad daglicht wil stellen. „Ik werp dat verre van mij”, zei Bergkamp donderdag over de aantijging dat zijzelf had gelekt naar de krant. De D66-voorzitter noemde het ’balen’ dat een advies van de landsadvocaat – om naar aanleiding van twee anonieme brieven een onderzoek in te stellen – op straat kwam te liggen.

„Op uw schouders rust de belangrijke taak de Tweede Kamer als instituut te leiden en haar gezag te beschermen”, schrijven de vier partijleiders nu. „Hierover zijn sinds de berichtgeving in NRC zorgen gerezen”, zo halen zij uit naar Bergkamp en het presidium. „Twijfel over de integriteit van het onderzoek naar meldingen tast niet alleen de veiligheid van de werkplek aan, maar ook het aanzien van de Tweede Kamer.”

De vier partijen hebben samen 17 zetels in de Tweede Kamer en daarmee lang geen meerderheid. Dat kan voor Bergkamp en het presidium reden zijn om de kritische vragen naast zich neer te leggen. Besprekingen binnen het presidium zijn vertrouwelijk. Bergkamp gaf afgelopen week al aan dat zij niet inhoudelijk op de beschuldigingen aan het adres van Arib wil ingaan.

Voormalig VVD-Kamerlid en oud vice-Kamervoorzitter Ton Elias vindt dat Bergkamp moet opstappen, zo zegt hij bij NPO Radio 1. Hij spreekt van ’een noodsituatie in de Kamer’. „Er moet nu een Kamervoorzitter komen die de rust herstelt”, aldus Elias. „En dat zou naar mijn idee Kees van der Staaij moeten zijn, van de SGP. Die heeft de steun van ongeveer iedereen.”

In de podcast Afhameren zet politiek commentator Wouter de Winther alle gebeurtenissen op een rij die hebben geleid tot de voorzittersrel tussen Bergkamp en Arib: