NL Alert als vlammen uit pand Middelbeers slaan

Het gaat om een pand van Lealti geveltechniek, een familiebedrijf dat wordt geleid door twee broers, zo schrijft Omroep Brabant. Vanwege de heftige rook is een NL Alert verstuurd. Inmiddels is de zwarte rook grotendeels verdwenen.

Het pand stond op een industrieterrein. Omwonenden werden geadviseerd ramen en deuren dicht te houden.

Een vrouw vertelt tegen Omroep Brabant dat ze aan het sporten was naast het pand dat in brand stond. „Toen we buiten op de parkeerplaats stonden, zagen we dat de vlammen uit het gebouw sloegen. In no-time stond dat hele gebouw in lichterlaaie.”

Ⓒ MaRicMedia

Volgens het Eindhovens Dagblad zijn er geen gewonden. Het personeel van Lealti geveltechniek, zo’n 13 à 14 personen, kon het pand op tijd verlaten en heeft nog even geprobeerd het vuur zelf te lijf te gaan. Dat is niet gelukt. Het pand lijkt als verloren te kunnen worden beschouwd.