Reispodcast ‘Last-minute ticket is het nieuwe normaal’

Kopieer naar clipboard

Ondanks dat Transavia te kampen heeft met een van de grootste crisissen in haar bestaan blijft Marcel de Nooijer, de baas van Transavia, positief: „Afgelopen Oktober was fenomenaal, mensen willen en gaan nog steeds op vakantie. Eigenlijk had ik de terugval van ons bedrijf veel groter verwacht.” In een nieuwe aflevering van de reispodcast ‘Inchecken’ bespreekt De Nooijer hoe Transavia ervoor staat na de ingrijpende coronacrisis. Ook spreekt De Nooijer zijn verwachtingen uit voor de aanstaande winterperiode.