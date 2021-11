Journalist gewond na aanval bij ongeregeldheden in Rotterdam

Protest tegen de coronamaatregelen in Rotterdam centrum loopt volledig uit de hand. Ⓒ ANP / Remco Koers

ROTTERDAM - Bij de rellen in Rotterdam op vrijdagavond is volgens de politie een journalist gewond geraakt nadat hij belaagd werd door relschoppers. Voor welk medium het slachtoffer aan het werk was, is niet duidelijk. Evenmin is bekend hoe hij er aan toe is.