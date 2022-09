Spijkerharde Tsjetsjeense leider Kadyrov zegt ’verlof te nemen voor onbepaalde tijd’

In de video zegt hij dat hij al zolang op deze positie zit, dat hij denkt dat het tijd is om op te stappen. Een BBC-journalist vraagt zich echter af of hij daadwerkelijk zal aftreden, of dat het om een raar soort ’Kadyrovisme’ gaat.

Kadyrov leidt de Tsjetsjeense republiek sinds 2007 met ijzeren hand. Sinds hij aan de macht is, is hij beschuldigd van talloze mensenrechtenschendingen. Zo zou hij het martelen, ontvoeren en vermoorden van burgers toestaan. Ook zitten zijn soldaten mogelijk achter de slachting van burgers in het Oekraïense Boetsja.

Overgelopen

Kadyrovs vader vocht tegen Russische troepen in de strijd om de onafhankelijkheid van Tsjetsjenië in 1994, maar tijdens de tweede Tsjetsjeense oorlog koos hij voor het Russische kamp. In 2003 werd hij president van de regio, toen Rusland de controle over het gebied terugwon. Kadyrov werd in 2005, een jaar nadat zijn vader door islamisten was geliquideerd, minister-president. Twee jaar later kreeg hij de leiding over het gebied.

De Tsjetsjeense leider probeerde met zijn paramilitairen sinds het begin van de oorlog de Oekraïense invasie te bespoedigen, maar verloor al snel een groot aantal soldaten. Inmiddels zijn vrijwel alle Tsjetsjeense elitetroepen weer naar huis. In maart promoveerde Poetin hem tot luitenant-generaal voor zijn rol in de Oekraïense invasie.