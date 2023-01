Archeologen vinden mogelijk oudste mummie tot nu toe in Egypte

Het gemummificeerde lichaam werd gevonden in een 15 meter diepe schacht. De man, genaamd Hekashepes, lag in een dichtgemetselde kalkstenen sarcofaag en is daardoor al die tijd goed bewaard gebleven.

Dr. Zahi Hawas aan het woord tijdens de persconferentie. Ⓒ EPA

Een van de vondsten uit de graftombe. Ⓒ EPA

Beeld van de tombe in Saqqara. Ⓒ EPA

Het graf werd gevonden bij de oude stad Memphis, samen met een aantal andere tombes die uit de vijfde en zesde dynastie van farao's stammen. De andere tombes behoorden toe aan hooggeplaatste priesters en waren versierd met standbeelden.

Egypte hoopt met de archeologische ontdekkingen het toerisme in het land weer aan te wakkeren, nadat dat was ingestort tijdens de coronapandemie. Het wil een groot museum openen bij de piramides van Gizeh dat 30 miljoen bezoekers moet trekken per jaar vanaf 2028. Critici denken dat Egypte met onthullingen als die van donderdag alleen media-aandacht wil genereren en geen oog heeft voor de wetenschappelijke waarde van de ontdekking.