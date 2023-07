Dagje varen gaat gruwelijk mis: dochter vaart over been vader

De man was met zijn gezin op vakantie in Cannigione, een klein dorp in het noorden van Sardinië. Nabij de kust van het dorpje was hij van plan om te varen met een motorboot. Zijn dochter was aan boord en was verantwoordelijk voor de besturing. En toen ging het mis.

De dame in kwestie was in de veronderstelling naar voren te varen, maar zette de boot juist in zijn achteruit. Haar vader zat precies toen achter de boot en kreeg deze vol over zijn been heen. De Brit werd door een traumahelikopter met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, maar zijn been was volledig verbrijzeld. Zodoende kon het lichaamsdeel niet meer worden gered.

Volgens lokale media onderzoekt de kustwacht nu hoe het ongeluk precies heeft kunnen plaatsvinden.