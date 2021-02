Catshuisoverleg avondklok zondag afgelast

Het voornemen was al om kort na het weekend definitief een knoop door te hakken over verlengen van de ingrijpende maatregel, maar het besluit zou eigenlijk zondag al worden voorgekookt op het Catshuis. Door het winterse weer is nu besloten om die bijeenkomst te schrappen en naar maandag te verplaatsen. Zondag overleggen op een andere locatie is volgens betrokkenen ook geen optie.

Debat

Als het kabinet de avondklok wil verlengen, komt hier eerst een debat over in de Tweede Kamer. De avondklok loopt vooralsnog woensdagochtend om 04.30 uur af. Dinsdag zou de Kamer kunnen debatteren over het al dan niet verlengen van de avondklok. Daarvoor lijkt zich al wel een meerderheid af te tekenen.

Waar het schrappen van de avondklok begin deze week nog een serieuze wens van het demissionaire kabinet was, lijkt het inmiddels niet meer dan ijdele hoop. „Ik vrees het ergste”, somberde Rutte donderdag in de Tweede Kamer over het afschaffen van de avondklok. „Het ziet er niet goed uit.” De draai in denken komt door de laatste voorspellingen van het RIVM over de verspreiding van de Britse variant van het virus.