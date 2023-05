Rijkswaterstaat: spitsstroken dicht door landelijke storing camerabediening

De ANWB ziet dat door de storing al wel lange files zijn ontstaan op de A7 richting Zaandam en op de A1 tussen Baarn en Naarden-Vesting richting Amsterdam. Rijkswaterstaat waarschuwt ook voor vertraging gedurende de hele ochtendspits, die op een donderdag sowieso al druk is.

Spitsstroken, de pechstrook veelal aan de rechterkant van de weg, zijn in het leven geroepen om het verkeer bij drukte meer ruimte te geven. Dat bespoedigt de doorstroming en verbetert de snelheid, zegt Rijkswaterstaat op de site. Lussen in het wegdek en camera’s meten die drukte. Als een spitsstrook opengaat, wordt met camera’s in de gaten gehouden of er geen hindernissen op de spitsstrook staan.