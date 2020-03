Tweede Kamer stemt ondanks crisis voor vliegtaks

De landingsbanen van Schiphol staan vol met geparkeerde ongebruikte vliegtuigen en luchtvaartmaatschappij KLM heeft voor een groot deel van het personeel werktijdverkorting moeten aanvragen. Maar de Tweede Kamer ziet geen reden om even op de rem te drukken bij de vliegbelasting die het kabinet komend jaar wil invoeren.

Coalitiepartijen VVD, D66 en ChristenUnie blijven het voorstel ook in deze moeilijke tijden voor de luchtvaart steunen. „Het blijft terecht dat er een einde komt aan de belastingvrije status van de luchtvaart”, zegt D66-Kamerlid Van Weyenberg. Er zijn al meerdere systemen om luchtvaart te belasten, via het Europese ETS en in VN-verband.

Zijn CU-collega Bruins voegt daaraan toe: „Het is belangrijk dat de sector een gewone sector gaat worden, ook in de toekomst na deze crisis. Daar horen in de juiste mate ook belasting, btw en accijnzen bij.” Bij de VVD klinkt al langer ongemak door over de vliegtaks, de liberalen zouden het liever Europees regelen. Maar ook al groeit het ongemak, de partij houdt zich aan het regeerakkoord waarin de belasting is opgenomen.

De luchtvaartsector reageert met ontsteltenis op de voorgenomen stemming. „Het is onbegrijpelijk dat in een tijd dat luchtvaartmaatschappijen vechten om te overleven, de Tweede Kamer stemt over het invoeren van een vliegbelasting die leidt tot extra kosten”, zegt een woordvoerder van KLM.

Het CDA wil maandag nog niet vooruitlopen op de stemmingen. Maar omdat in elk geval PvdA en GroenLinks vanuit de oppositie de invoer van de vliegtaks blijven steunen, is er hoe dan ook een Kamermeerderheid.

Koninklijk besluit

Als de wet wordt goedgekeurd, is er wel nog een mogelijkheid om de vliegtaks toch uit te stellen. Die wordt namelijk niet automatisch ingevoerd per 1 januari 2021, maar met een zogenoemd koninklijk besluit. Dat betekent dat de wet pas op het moment van dat besluit ingaat.

Die ontsnappingsroute werd vooral ingebouwd om de vliegtaks toch te schrappen als er een Europese belasting zou komen. Maar hij zou ook gebruikt kunnen worden als de luchtvaartcrisis langer aanhoudt. De vorige keer dat Nederland een vliegbelasting invoerde, in 2008, brak er ook net een crisis uit en werd de taks snel weer geschrapt. Dat scenario kan het kabinet met het koninklijk besluit voorkomen.

Ontsteltenis

Luchtvaartmaatschappij KLM wil een pas op de plaats voor nieuwe vliegbelastingen, omdat nog volstrekt onzeker is of de klanten ooit weer terug zullen komen. Het kabinet wil volgend jaar €200 miljoen ophalen, maar met minder passagiers of een gedecimeerd routenetwerk lukt het niet om dat op te halen.

Topman Elbers zei twee weken geleden nog tegen De Telegraaf dat hij hoopte op uitstel van de omstreden belasting, die naar de schatkist gaat in plaats van vergroening van de luchtvaart.

Bovendien wil Nederland als enige in de wereld een heffing op vrachtvliegtuigen, waarmee ze zichzelf als logistiek dienstverlener minder aantrekkelijk maakt. „Een belasting is schadelijk voor onze economie op een heel kwetsbaar moment”, zegt directeur Maarten van As van brancherorganisatie Air Cargo Netherlands. „Vrachtvliegtuigen zijn de komende weken, maanden en jaren een belangrijke reddingsboei voor bedrijven en onze economie.”