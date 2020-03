FM-radio op de tocht

De vergunningen voor de frequenties lopen na 1 september 2022 af. Daarvoor moet staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) een beslissing over de toekomst nemen. Daarvoor roept zij de hulp in van een adviescollege.

Die gaat zich beraden over een aantal zaken: bijvoorbeeld of de vergunningen van commerciële radio-omroepen worden verlengd of opnieuw verdeeld worden. Er wordt ook gekeken of de voorwaarden voor die vergunningen niet soepeler kunnen.

Maar ook het compleet ’afschakelen’ van de analoge radio staat op de kaart. Dat zou betekenen dat mensen na september 2022 niet meer via de ether naar de radio kunnen luisteren.

Verdeling frequenties

„Er bestaan in de radiosector veel gevoeligheden en tegenstrijdige belangen als het gaat om het verdelen van frequenties”, zegt Keijzer. „Bijvoorbeeld doordat aanbieders sterk variëren in grootte of een specifieke (regionale) doelgroep hebben. Het ingestelde adviescollege geeft het kabinet straks inzicht in goede toekomstige oplossingen.”

Het adviescollege wil binnen zes maanden of anders uiterlijk dit jaar zijn advies aan Keijzer geven.