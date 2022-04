Oekraïne plaatst namen en foto’s van tien mogelijke ’slachters van Boetsja’

Toen de Russen de stad verlieten, lagen er overal lijken van burgers op straat, waarvan sommige met hun handen vastgebonden op de rug. Deze beelden zorgde voor wereldwijde verontwaardiging en sancties. De Amerikaanse president Joe Biden sprak zelfs van genocide. In Rusland heeft de brigade inmiddels erkenning gekregen van Poetin. Het is niet te verifiëren of deze groep ook daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de slachting. De Verenigde Naties riepen op tot een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in Boetsja.

Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag onderzoekt sinds begin maart of er oorlogsmisdaden in Oekraïne zijn gepleegd tijdens de Russische invasie en is bezig bewijsmateriaal te verzamelen. Hoofdaanklager Karim Khan bracht onlangs een bezoek aan Boetsja, waar forensische onderzoekers proberen vast te stellen wat er is gebeurd.

Nederland en andere westerse landen werken actief mee aan dat onderzoek. Enkele tientallen Nederlandse marechaussees gaan naar Oekraïne om daar mee te helpen met het onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden.