Nederlandse safariganger (47) in geslachtsdeel gebeten door giftige cobra

De toerist dacht tijdens de safaritocht even rustig naar de wc te gaan, tot hij hevig werd opgeschrikt door een slang die zich vastbeet in zijn geslachtsdeel. Het bleek ook nog eens te gaan om een zeer gevaarlijk exemplaar: de snuitcobra. Een beet van dat dier kan zonder medische hulp dodelijk zijn. Na de hap van de slang werd dan ook direct een helikopter ingeschakeld, maar in het uitgestrekte natuurgebied duurde het nog uren voordat die ter plaatse was. Uiteindelijk kwam hij net op tijd op de intensive care terecht.

Daarvoor kreeg de man een ’branderig gevoel in zijn genitaliën’, kampte hij met pijn in zijn buik en borst en moest hij overgeven, schrijven onderzoekers in een medisch rapport eind augustus op Science Direct (pas op: expliciet beeldmateriaal).

De diagnose: het vrij zeldzame scrotale necros, waarbij vleesetende bacteriën zich in het lichaam nestelen. Een plastisch chirurg sneed noodgedwongen een stuk van zijn geslachtsdeel af. In Nederland is het slachtoffer verder behandeld en herstellende.

Doorspoelen

Om slangenellende in verre oorden te besparen, benadrukken de onderzoekers nog maar eens: ’Spoel altijd het toilet door voordat je gaat zitten in landen die berucht zijn om hun slangenpopulatie.’