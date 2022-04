Auto belandt in Weertse sloot; bestuurder slaat op de vlucht

Video

Oeps! BN’er keihard onderuit in RTL-programma

In een nieuw seizoen van het programma Make Up Your Mind is het aan de jury om erachter te komen welke BN’er er schuilt achter de drag queen op het podium. Tijdens de opnames verliep niet alles vlekkeloos. Hoe dit afloopt is zaterdagavond om 21:30 uur te zien op RTL4.