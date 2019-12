’Met John! Taghi is opgepakt! In Dubai’

Telegraaf-nieuwschef Kamran Ullah. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - ’Hebben we al een foto voor de voorpagina?’ Het blijft angstvallig stil. Uren voor de deadline is dat geen ramp. We komen zo vast wel iets tegen. Anders gaan we zoeken. De eindredactie is vol aan de slag. Verhalen worden online gepubliceerd. Anderen zijn bezig met redigeren voor de krant. Op pagina 2 en 3 gaan we uitpakken met de nieuwe bevolkingsprognoses. Door immigratie gaan we al veel sneller naar de 18 miljoen inwoners. Niet pas in 2029, maar al over vier jaar. Bizar! Toch maar een foto van de drukte op de voorpagina?