Baas Nederlands defensiebedrijf aangehouden Doemscenario MIVD nu realiteit: ’Een mol voor Moskou’

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Nikos B. op een foto in Moskou die is vrijgegeven door justitie in Amerika.

rijen - De militaire geheime dienst MIVD waarschuwde vorige maand nog dat Rusland via Nederland probeert aan wapentechnologie te komen. Dat scenario kwam uit. De eigenaar van defensiebedrijf Aratos in het Brabantse Rijen is in Parijs aangehouden vanwege het doorspelen van Amerikaanse technologie aan de Russen.