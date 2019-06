’Oud-president Mursi overleden aan hartaanval’

„Hij was voor de rechter ongeveer 20 minuten aan het woord. Daarna werd hij erg opgewonden en viel hij flauw”, zegt een bron. „Hij is daarna snel overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed.”

De oud-president zou in de rechtbank zijn geweest vanwege een spionagezaak. Dat had te maken met vermeende contacten met de Palestijnse Hamas-beweging. Mursi was na de staatsgreep in 2013 al veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar.

Dinsdag begraven

Mursi is dinsdag begraven. Zijn familie liet weten dat hij naast andere prominente figuren uit de moslimbroederschap ligt op een begraafplaats in Caïro.

De begrafenis was in Nasr City, een district in de Egyptische hoofdstad. De autoriteiten hadden geen toestemming gegeven om Mursi te begraven in zijn thuis-provincie Sharkia, aldus zijn zoon Ahmed.