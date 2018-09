Amsterdam treft maatregelen wegens paasdrukte

Amsterdam roept bezoekers op met het openbaar vervoer te komen of de auto te parkeren op een P+R-terrein aan de randen van de stad. De verkeersstromen in en rond de stad worden nauwlettend in de gaten gehouden. Ook is er extra aandacht voor plekken waar veel voetgangers zijn, zoals de Munt en de Dam. In de binnenstad geldt een uitbreiding van het inrijverbod voor touringcars. De medewerkers van Amsterdam Marketing adviseren toeristen bovendien nieuwe plekken in de stad te ontdekken of de regio in te gaan.

