Amerikaans konvooi beschoten in Soedan

Maandagavond werd ook de ambassadeur van de Europese Unie in Soedan in zijn ambtswoning in de hoofdstad Khartoem aangevallen. De 58-jarige Ierse Aidan O’Hara maakt het volgens een woordvoerder „oké”, meldde persbureau AFP.

Sinds afgelopen zaterdag zijn bij gevechten in Soedan al zeker 185 mensen omgekomen en meer dan 1800 mensen gewond geraakt door vijandelijkheden tussen de Soedanese strijdkrachten en de Rapid Support Forces (RSF). De VS, de VN, EU en G7 hebben opgeroepen tot een staakt-het-vuren.