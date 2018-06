’Grotere rem op hypotheekleningen’

Ⓒ DIJKSTRA BV

In tijden van krapte blijven de huizenprijzen stijgen, als er geen rem op de geldverstrekking is, aldus Bert Steenhuisen. De 100% hypotheekgrens is niet voldoende, vindt hij. De enige juiste grens is de inkomenstoets, te weten maximaal 5 keer het bruto jaarinkomen mag er geleend worden.