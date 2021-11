Nieuwe klap openbaar vervoer na oproep kabinet om thuis te werken

Premium Binnenland

Politiebaas na dodelijk weekeinde op de weg: ’Jacht maken op drugsrijders’

Drugsgebruik achter het stuur is aan een opmars bezig en is een even groot probleem als rijden met te veel alcohol op. Steeds vaker treft de politie automobilisten aan die hallucinerend, high of doorgesnoven achter het stuur zitten. Dat constateert Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nat...