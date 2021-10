Vrouw (20) doodgestoken in Den Bosch, 21-jarige vrouw aangehouden

Ⓒ FPMB Bart Meesters

Den Bosch - Een 20-jarige vrouw is zaterdagavond overleden na een steekincident in een woning in Den Bosch. Een 21-jarige vrouw is in verband met het incident aangehouden.