Nederland koopt miljoenen doses coronavaccin in

Dat meldt minister De Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de afspraak heeft Nederland naast de bestelde vaccins nog de optie om aanvullend nog 100 miljoen vaccins af te nemen. De minister maakt niks bekend over de prijs. Volgens het ministerie van Volksgezondheid worden de vaccins ’tegen kostprijs’ geleverd.

Het vaccin wordt ontwikkeld door de universiteit van Oxford en medicijnenfabrikant AstraZeneca. Momenteel wordt het vaccin grootschalig getest op 10.000 mensen. Aanvankelijk waren er hoge verwachtingen van het vaccin, maar die zijn wel wat getemperd sinds proeven met apen tegenvielen. Niettemin hebben de Verenigde Staten eerder al 400 miljoen doses gereserveerd.

Door de order „bestaat de kans om al eind 2020 een eerste hoeveelheid vaccins tegen het coronavirus beschikbaar te hebben voor Europa”, schrijft De Jonge. AstraZeneca kan volgens hem door de opdracht van het vierkoppige ’coronaverbond’ nu alles al klaar maken om het middel op grote schaal te gaan maken. De bestelde partij komt dan stapsgewijs beschikbaar. Nederland is momenteel ook nog in gesprek met andere ’kansrijke initiatieven’ voor de ontwikkeling van coronavaccins.

EU-commissaris Kyriakides (Volksgezondheid) uitte vrijdag kritiek op het samenwerkingsverband. Zij riep de landen op zich aan te sluiten bij de inspanningen van de Europese Commissie. De commissie heeft volgens haar de „overweldigende steun” van de EU-lidstaten gekregen om te gaan onderhandelen met farmaceutische bedrijven over de aanschaf van veelbelovende vaccins die er nog niet zijn. De ’Inclusieve Vaccin Alliantie’ van onder meer Nederland zou het initiatief van de commissie ondermijnen. Als het vaccin wordt goedgekeurd door het in Amsterdam gevestigde medicijnagentschap EMA zullen andere EU-lidstaten het onder dezelfde voorwaarden als de geallieerde landen kunnen aanschaffen, schrijft De Jonge.

De CDA-bewindsman houdt intussen een slag om de arm. „Graag benadruk ik nogmaals dat het ontwikkelen van vaccins een proces is dat veel onzekerheden kent: de kans op mislukking is in elk van de ontwikkelfasen aanwezig. Dat betekent dat de koplopers van nu niet als eerste de eindstreep hoeven te halen.” Toch vindt hij de investering de moeite waard. „De risico’s die gepaard gaan met het investeren in dergelijke ontwikkeltrajecten wegen echter niet op tegen het zeer grote maatschappelijke belang om te investeren in deze en andere kansrijke initiatieven.”

Er is een wereldwijde wedloop gaande om een middel te vinden dat tegen het coronavirus beschermt. En een al even grote slag tussen bijvoorbeeld China, de VS en Europa, om dat vervolgens meteen te bemachtigen. Het land dat zijn bevolking als eerste kan inenten, kan bijvoorbeeld zijn economie sneller weer op volle toeren laten draaien.